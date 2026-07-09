Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|ATX-Performance im Blick
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09.07.2026 15:59:02
Handel in Wien: So steht der ATX am Donnerstagnachmittag
Am Donnerstag notiert der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 1,16 Prozent höher bei 6 450,37 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 181,231 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,183 Prozent stärker bei 6 388,25 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6 376,56 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 469,76 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6 387,88 Punkten.
ATX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 1,76 Prozent zurück. Der ATX lag vor einem Monat, am 09.06.2026, bei 6 008,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2026, wies der ATX einen Wert von 5 655,52 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, wies der ATX 4 493,74 Punkte auf.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 20,53 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 6 599,69 Punkte. Bei 5 007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
ATX-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 4,98 Prozent auf 189,80 EUR), Erste Group Bank (+ 4,07 Prozent auf 117,60 EUR), PORR (+ 1,53 Prozent auf 43,20 EUR), Andritz (+ 1,39 Prozent auf 73,00 EUR) und CA Immobilien (+ 1,26 Prozent auf 24,05 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen voestalpine (-2,75 Prozent auf 40,34 EUR), EVN (-1,37 Prozent auf 28,85 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,98 Prozent auf 30,40 EUR), Verbund (-0,70 Prozent auf 57,15 EUR) und STRABAG SE (-0,68 Prozent auf 87,00 EUR).
Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen
Im ATX weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 135 293 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 45,987 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der ATX-Werte
Unter den ATX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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