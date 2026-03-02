Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
02.03.2026
Handel in Wien: So steht der ATX Prime aktuell
Am Montag fällt der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 2,07 Prozent auf 2 781,36 Punkte zurück. Zuvor ging der ATX Prime 0,058 Prozent tiefer bei 2 838,54 Punkten in den Montagshandel, nach 2 840,18 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 741,54 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 839,53 Zählern.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 02.02.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 805,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.12.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 520,85 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, bei 2 072,14 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,63 Prozent nach oben. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 638,17 Zähler.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Verbund (+ 3,73 Prozent auf 62,55 EUR), OMV (+ 1,46 Prozent auf 55,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,98 Prozent auf 35,90 EUR), Addiko Bank (+ 0,38 Prozent auf 26,50 EUR) und ZUMTOBEL (+ 0,36 Prozent auf 4,22 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil DO (-13,04 Prozent auf 187,40 EUR), FACC (-8,30 Prozent auf 14,36 EUR), Raiffeisen (-5,58 Prozent auf 39,90 EUR), Polytec (-4,74 Prozent auf 3,62 EUR) und Vienna Insurance (-4,25 Prozent auf 63,10 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 484 711 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 39,107 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus
2026 weist die Warimpex-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,45 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
