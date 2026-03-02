Erste Group Bank Aktie

Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

Index im Blick 02.03.2026 12:27:03

Handel in Wien: So steht der ATX Prime aktuell

Handel in Wien: So steht der ATX Prime aktuell

Der ATX Prime verliert aktuell an Wert.

Am Montag fällt der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 2,07 Prozent auf 2 781,36 Punkte zurück. Zuvor ging der ATX Prime 0,058 Prozent tiefer bei 2 838,54 Punkten in den Montagshandel, nach 2 840,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 741,54 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 839,53 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 02.02.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 805,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.12.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 520,85 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, bei 2 072,14 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,63 Prozent nach oben. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 638,17 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Verbund (+ 3,73 Prozent auf 62,55 EUR), OMV (+ 1,46 Prozent auf 55,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,98 Prozent auf 35,90 EUR), Addiko Bank (+ 0,38 Prozent auf 26,50 EUR) und ZUMTOBEL (+ 0,36 Prozent auf 4,22 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil DO (-13,04 Prozent auf 187,40 EUR), FACC (-8,30 Prozent auf 14,36 EUR), Raiffeisen (-5,58 Prozent auf 39,90 EUR), Polytec (-4,74 Prozent auf 3,62 EUR) und Vienna Insurance (-4,25 Prozent auf 63,10 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 484 711 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 39,107 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

2026 weist die Warimpex-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,45 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Addiko Bank 26,50 0,38% Addiko Bank
Andritz AG 72,05 -2,04% Andritz AG
DO & CO 191,20 -11,28% DO & CO
Erste Group Bank AG 99,05 -1,64% Erste Group Bank AG
FACC AG 14,28 -8,81% FACC AG
OMV AG 55,70 1,64% OMV AG
Polytec 3,63 -4,47% Polytec
Raiffeisen 40,24 -4,78% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 35,65 0,28% Schoeller-Bleckmann
Verbund AG 63,05 4,56% Verbund AG
Vienna Insurance 65,80 -0,15% Vienna Insurance
voestalpine AG 47,04 -3,09% voestalpine AG
Warimpex 0,48 0,63% Warimpex
ZUMTOBEL AG 4,22 0,36% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 791,81 -1,70%

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

