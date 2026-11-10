Handel in Wien: So steht der ATX Prime am Dienstagmittag

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Am Dienstag steigt der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 1,70 Prozent auf 3 274,55 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,004 Prozent höher bei 3 219,89 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 219,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 219,89 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 281,85 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, notierte der ATX Prime bei 3 212,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 276,95 Punkten auf. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, bei 2 403,39 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 23,19 Prozent nach oben. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 12,54 Prozent auf 75,40 EUR), FACC (+ 4,15 Prozent auf 14,06 EUR), Frequentis (+ 3,66 Prozent auf 65,20 EUR), Erste Group Bank (+ 3,58 Prozent auf 118,70 EUR) und BAWAG (+ 2,80 Prozent auf 172,50 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Wolford (-6,48 Prozent auf 2,02 EUR), Lenzing (-2,39 Prozent auf 11,42 EUR), OMV (-1,19 Prozent auf 70,45 EUR), Telekom Austria (-0,91 Prozent auf 8,71 EUR) und Kapsch TrafficCom (-0,80 Prozent auf 3,72 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 93 938 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 43,312 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

2026 weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,77 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at