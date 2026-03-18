Handel in Wien: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im ATX Prime

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 1,17 Prozent höher bei 2 686,38 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,002 Prozent auf 2 655,32 Punkte an der Kurstafel, nach 2 655,36 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 653,80 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 686,38 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 2,60 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 18.02.2026, einen Stand von 2 892,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.12.2025, wies der ATX Prime 2 576,52 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 18.03.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 190,23 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,06 Prozent nach oben. Bei 2 907,38 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 588,71 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Semperit (+ 23,87 Prozent auf 14,84 EUR), voestalpine (+ 3,82 Prozent auf 40,80 EUR), Wienerberger (+ 2,66 Prozent auf 23,90 EUR), Raiffeisen (+ 2,53 Prozent auf 38,90 EUR) und Flughafen Wien (+ 2,35 Prozent auf 52,20 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Addiko Bank (-5,97 Prozent auf 25,20 EUR), Wolford (-5,30 Prozent auf 2,86 EUR), Marinomed Biotech (-3,49 Prozent auf 16,60 EUR), Verbund (-3,21 Prozent auf 64,90 EUR) und OMV (-0,99 Prozent auf 60,15 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Semperit-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 67 516 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 35,947 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 5,69 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,10 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at