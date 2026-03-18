voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|ATX Prime im Blick
|
18.03.2026 09:29:06
Handel in Wien: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im ATX Prime
Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 1,17 Prozent höher bei 2 686,38 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,002 Prozent auf 2 655,32 Punkte an der Kurstafel, nach 2 655,36 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 2 653,80 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 686,38 Einheiten.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 2,60 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 18.02.2026, einen Stand von 2 892,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.12.2025, wies der ATX Prime 2 576,52 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 18.03.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 190,23 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,06 Prozent nach oben. Bei 2 907,38 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 588,71 Zählern erreicht.
Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Semperit (+ 23,87 Prozent auf 14,84 EUR), voestalpine (+ 3,82 Prozent auf 40,80 EUR), Wienerberger (+ 2,66 Prozent auf 23,90 EUR), Raiffeisen (+ 2,53 Prozent auf 38,90 EUR) und Flughafen Wien (+ 2,35 Prozent auf 52,20 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Addiko Bank (-5,97 Prozent auf 25,20 EUR), Wolford (-5,30 Prozent auf 2,86 EUR), Marinomed Biotech (-3,49 Prozent auf 16,60 EUR), Verbund (-3,21 Prozent auf 64,90 EUR) und OMV (-0,99 Prozent auf 60,15 EUR) unter Druck.
ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Semperit-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 67 516 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 35,947 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte
Die Raiffeisen-Aktie weist mit 5,69 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,10 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Flughafen Wien AG
|
18.03.26
|Handel in Wien: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im ATX Prime (finanzen.at)
|
17.03.26
|Handel in Wien: ATX Prime letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
16.03.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
|
12.03.26
|Minuszeichen in Wien: So performt der ATX Prime am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
11.03.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
09.03.26
|Verluste in Wien: ATX Prime notiert zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
09.03.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime liegt am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
09.03.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime schwächelt mittags (finanzen.at)