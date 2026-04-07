Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983

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SIX-Handel im Fokus 07.04.2026 12:27:05

Handel in Zürich: Am Mittag Gewinne im SLI

Handel in Zürich: Am Mittag Gewinne im SLI

Der SLI gewinnt am Dienstagmittag an Wert.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,62 Prozent stärker bei 2 080,29 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,134 Prozent auf 2 070,26 Punkte an der Kurstafel, nach 2 067,49 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 061,97 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 082,25 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bewegte sich der SLI bei 2 078,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.01.2026, wurde der SLI mit 2 162,53 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 07.04.2025, wies der SLI einen Wert von 1 770,24 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 3,29 Prozent. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Logitech (+ 1,91 Prozent auf 74,72 CHF), Givaudan (+ 1,88 Prozent auf 2 765,00 CHF), Swiss Re (+ 1,63 Prozent auf 134,45 CHF), Nestlé (+ 1,52 Prozent auf 79,56 CHF) und Swiss Life (+ 1,04 Prozent auf 892,40 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Galderma (-1,15 Prozent auf 154,70 CHF), Novartis (-0,65 Prozent auf 122,40 CHF), Amrize (-0,44 Prozent auf 43,45 CHF), Straumann (-0,43 Prozent auf 83,10 CHF) und Lindt (-0,36 Prozent auf 11 080,00 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1 028 908 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 274,262 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,71 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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