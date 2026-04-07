Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
|SIX-Handel im Fokus
|
07.04.2026 12:27:05
Handel in Zürich: Am Mittag Gewinne im SLI
Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,62 Prozent stärker bei 2 080,29 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,134 Prozent auf 2 070,26 Punkte an der Kurstafel, nach 2 067,49 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 061,97 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 082,25 Punkten verzeichnete.
SLI-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bewegte sich der SLI bei 2 078,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.01.2026, wurde der SLI mit 2 162,53 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 07.04.2025, wies der SLI einen Wert von 1 770,24 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 3,29 Prozent. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Logitech (+ 1,91 Prozent auf 74,72 CHF), Givaudan (+ 1,88 Prozent auf 2 765,00 CHF), Swiss Re (+ 1,63 Prozent auf 134,45 CHF), Nestlé (+ 1,52 Prozent auf 79,56 CHF) und Swiss Life (+ 1,04 Prozent auf 892,40 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Galderma (-1,15 Prozent auf 154,70 CHF), Novartis (-0,65 Prozent auf 122,40 CHF), Amrize (-0,44 Prozent auf 43,45 CHF), Straumann (-0,43 Prozent auf 83,10 CHF) und Lindt (-0,36 Prozent auf 11 080,00 CHF).
Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1 028 908 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 274,262 Mrd. Euro heraus.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte
2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,71 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Straumann Holding AG
|
12:27
|Handel in Zürich: Am Mittag Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
03.04.26
|SPI-Titel Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Straumann von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
01.04.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
30.03.26
|Zuversicht in Zürich: SLI beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.03.26
|SLI-Handel aktuell: SLI nachmittags stärker (finanzen.at)
|
30.03.26
|Börse Zürich in Rot: SLI liegt im Minus (finanzen.at)
|
27.03.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI in der Verlustzone (finanzen.at)
|
27.03.26
|SPI-Papier Straumann-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Straumann-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital