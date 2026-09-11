Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113

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Index-Bewegung 11.09.2026 15:58:32

Handel in Zürich: Am Nachmittag Pluszeichen im SPI

Handel in Zürich: Am Nachmittag Pluszeichen im SPI

Der SPI verzeichnet am Freitagnachmittag Kursanstiege.

Der SPI steigt im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,79 Prozent auf 19 563,68 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,398 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 19 457,46 Zählern und damit 0,243 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (19 410,30 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 19 572,43 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 19 445,02 Punkten.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Minus von 2,14 Prozent. Vor einem Monat, am 11.08.2026, wurde der SPI mit 20 511,96 Punkten berechnet. Der SPI stand vor drei Monaten, am 11.06.2026, bei 19 077,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, wies der SPI einen Stand von 17 048,42 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,24 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 20 636,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Gurit (+ 4,18 Prozent auf 59,80 CHF), lastminutecom (+ 4,04 Prozent auf 10,05 CHF), Perrot Duval SA (+ 3,64 Prozent auf 114,00 CHF), Kudelski (+ 3,16 Prozent auf 1,31 CHF) und Basilea Pharmaceutica (+ 3,10 Prozent auf 66,50 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Ypsomed (-6,40 Prozent auf 357,00 CHF), MindMaze Therapeutics (-4,89 Prozent auf 0,17 CHF), Adval Tech (-4,72 Prozent auf 40,40 CHF), SHL Telemedicine (-4,67 Prozent auf 1,02 CHF) und BACHEM (-3,59 Prozent auf 76,45 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2 064 220 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 300,243 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,77 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Adval Tech AG 41,00 0,00% Adval Tech AG
BACHEM HOLDING AG 81,20 -2,93% BACHEM HOLDING AG
Barry Callebaut AG (N) 1 156,00 -4,30% Barry Callebaut AG (N)
Basilea Pharmaceutica AG 70,30 3,23% Basilea Pharmaceutica AG
Curatis AG 19,45 0,78% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,36 0,85% EvoNext Holdings AG
Gurit Holding AG 61,00 1,67% Gurit Holding AG
Kudelski S.A. (I) 1,34 0,00% Kudelski S.A. (I)
lastminute.com N.V. 10,50 2,94% lastminute.com N.V.
MindMaze Therapeutics 0,17 -6,95% MindMaze Therapeutics
Perrot Duval SA 114,00 3,64% Perrot Duval SA
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 372,00 -0,27% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,06 -0,93% SHL Telemedicine
UBS 47,02 1,38% UBS
Ypsomed AG 372,80 -7,49% Ypsomed AG

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SPI 19 454,12 0,23%

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