Handel in Zürich: Anleger lassen SLI mittags steigen

Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Um 12:10 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,62 Prozent aufwärts auf 2 082,46 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,472 Prozent fester bei 2 079,48 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 069,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 2 085,84 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 072,26 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Plus von 2,98 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der SLI 2 022,66 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2025, lag der SLI bei 1 983,76 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 12.11.2024, den Stand von 1 927,34 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 8,37 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Alcon (+ 4,83 Prozent auf 64,68 CHF), ams-OSRAM (+ 3,33 Prozent auf 10,54 CHF), Richemont (+ 2,14 Prozent auf 164,70 CHF), Adecco SA (+ 1,42 Prozent auf 25,78 CHF) und Straumann (+ 1,21 Prozent auf 104,35 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Swiss Life (-1,09 Prozent auf 869,00 CHF), Logitech (-0,68 Prozent auf 95,96 CHF), Swisscom (-0,58 Prozent auf 597,00 CHF), Roche (-0,35 Prozent auf 287,70 CHF) und Temenos (-0,33 Prozent auf 74,85 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 797 676 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 239,712 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,98 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

