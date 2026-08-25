Handel in Zürich: Anleger lassen SPI am Dienstagmittag steigen

Das macht das Börsenbarometer in Zürich heute.

Am Dienstag steigt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,27 Prozent auf 20 366,28 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,517 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,092 Prozent höher bei 20 330,34 Punkten, nach 20 311,68 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20 376,40 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 20 319,29 Einheiten.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 20 069,67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, lag der SPI bei 19 052,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, wurde der SPI mit 16 966,59 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,64 Prozent nach oben. Bei 20 636,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 9,57 Prozent auf 31,50 CHF), ams-OSRAM (+ 6,54 Prozent auf 17,59 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 6,38 Prozent auf 6,34 CHF), Banque Cantonale de Geneve (+ 6,31 Prozent auf 32,00 CHF) und TX Group (+ 5,82 Prozent auf 156,40 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Orior (-9,63 Prozent auf 14,64 CHF), Curatis (-5,53 Prozent auf 18,80 CHF), Leonteq (-4,16 Prozent auf 20,75 CHF), EvoNext (-4,08 Prozent auf 2,35 CHF) und SHL Telemedicine (-3,74 Prozent auf 1,03 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SPI sticht die Addex Therapeutics-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 261 805 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 322,426 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Die EvoNext-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at