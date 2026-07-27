Handel in Zürich: Börsianer lassen SLI am Montagnachmittag steigen

Das macht der SLI am ersten Tag der Woche.

Um 15:42 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,80 Prozent stärker bei 2 295,05 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0,898 Prozent fester bei 2 297,19 Punkten, nach 2 276,74 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 283,74 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 300,30 Punkten lag.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Stand von 2 268,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 105,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, erreichte der SLI einen Wert von 1 994,12 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,70 Prozent nach oben. Bei 2 321,54 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. 1 915,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Sika (+ 3,50 Prozent auf 161,30 CHF), Logitech (+ 2,61 Prozent auf 88,20 CHF), Sonova (+ 2,37 Prozent auf 216,40 CHF), UBS (+ 2,22 Prozent auf 43,25 CHF) und Amrize (+ 1,86 Prozent auf 40,99 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen VAT (-1,14 Prozent auf 643,20 CHF), Kühne + Nagel International (-1,08 Prozent auf 202,40 CHF), Nestlé (-0,89 Prozent auf 79,95 CHF), Alcon (-0,65 Prozent auf 55,38 CHF) und Sandoz (-0,19 Prozent auf 63,50 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 465 776 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 303,985 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,13 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,83 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at