Handel in Zürich: Börsianer lassen SMI nachmittags steigen

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am zweiten Tag der Woche.

Der SMI gewinnt im SIX-Handel um 15:41 Uhr 0,71 Prozent auf 14 473,86 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,665 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 14 418,05 Zählern und damit 0,322 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (14 371,77 Punkte).

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 14 506,99 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 363,61 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, lag der SMI bei 14 424,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, betrug der SMI-Kurs 13 003,33 Punkte. Der SMI stand vor einem Jahr, am 04.08.2025, bei 11 818,63 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,26 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 14 656,05 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 053,51 Zählern.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Partners Group (+ 3,63 Prozent auf 719,20 CHF), Holcim (+ 3,12 Prozent auf 74,04 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,45 Prozent auf 82,04 CHF), UBS (+ 2,23 Prozent auf 43,50 CHF) und Amrize (+ 1,86 Prozent auf 41,63 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Kühne + Nagel International (-1,23 Prozent auf 200,10 CHF), Zurich Insurance (-1,10 Prozent auf 608,60 CHF), Swiss Re (-0,59 Prozent auf 134,90 CHF), Nestlé (-0,16 Prozent auf 80,64 CHF) und Swiss Life (+ 0,10 Prozent auf 954,00 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 2 343 663 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 301,760 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

SMI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,56 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,59 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at