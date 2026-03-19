Handel in Zürich: Das macht der SPI aktuell

Am Donnerstag tendiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 1,90 Prozent schwächer bei 17 466,44 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,367 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 1,14 Prozent auf 17 601,92 Punkte an der Kurstafel, nach 17 804,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 17 638,21 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 423,65 Zählern.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 2,28 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 19.02.2026, wies der SPI einen Stand von 19 020,19 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.12.2025, lag der SPI noch bei 18 088,46 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 19.03.2025, den Stand von 17 263,34 Punkten.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,25 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 19 309,93 Punkte. Bei 17 423,65 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Addex Therapeutics (+ 14,21 Prozent auf 0,04 CHF), ASMALLWORLD (+ 4,31 Prozent auf 0,61 CHF), SHL Telemedicine (+ 2,88 Prozent auf 1,07 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 2,67 Prozent auf 96,00 CHF) und Ascom (+ 2,45 Prozent auf 5,02 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen MindMaze Therapeutics (-8,66 Prozent auf 0,44 CHF), Montana Aerospace (-7,65 Prozent auf 26,55 CHF), GAM (-6,61 Prozent auf 0,11 CHF), Private Equity (-6,45 Prozent auf 58,00 CHF) und Curatis (-6,38 Prozent auf 22,00 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3 098 139 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 281,632 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at