Handel in Zürich: Das macht der SPI nachmittags

Am Freitag klettert der SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,96 Prozent auf 19 261,42 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,386 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,774 Prozent fester bei 19 225,52 Punkten, nach 19 077,88 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Freitag bei 19 387,39 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 225,52 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 2,44 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.05.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 18 582,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.03.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 920,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.06.2025, stand der SPI noch bei 17 006,95 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 5,59 Prozent. Bei 19 387,39 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 8,96 Prozent auf 7,30 CHF), Perrot Duval SA (+ 8,44 Prozent auf 48,80 CHF), ams-OSRAM (+ 6,82) Prozent auf 18,01 CHF), Sika (+ 5,39 Prozent auf 154,40 CHF) und lastminutecom (+ 4,94 Prozent auf 12,75 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Cicor Technologies (-5,93 Prozent auf 133,20 CHF), MindMaze Therapeutics (-4,12 Prozent auf 0,28 CHF), Groupe Minoteries SA (-3,28 Prozent auf 236,00 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-3,27 Prozent auf 53,20 CHF) und Schlatter Industries (-3,17 Prozent auf 18,30 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 3 261 326 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 284,920 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Die EvoNext-Aktie präsentiert mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 11,77 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at