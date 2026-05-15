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WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922

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SMI-Performance im Fokus 15.05.2026 17:59:13

Handel in Zürich: Letztendlich Gewinne im SMI

Handel in Zürich: Letztendlich Gewinne im SMI

Der SMI wagte sich letztendlich nicht aus der Reserve.

Letztendlich ging der SMI den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 13 220,17 Punkten aus dem Freitagshandel. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,566 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,248 Prozent fester bei 13 245,77 Punkten, nach 13 212,96 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 189,22 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 13 304,96 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der SMI bereits um 1,09 Prozent zu. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 15.04.2026, bei 13 219,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, erreichte der SMI einen Stand von 13 600,67 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, bei 12 227,28 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,205 Prozent nach unten. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14 063,53 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 053,51 Zählern.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Swiss Re (+ 1,67 Prozent auf 121,45 CHF), Alcon (+ 1,63 Prozent auf 50,42 CHF), Nestlé (+ 1,55 Prozent auf 78,07 CHF), Swiss Life (+ 1,27 Prozent auf 848,20 CHF) und Roche (+ 0,88 Prozent auf 322,80 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Holcim (-5,06 Prozent auf 72,40 CHF), Amrize (-2,73 Prozent auf 38,91 CHF), Sika (-1,74 Prozent auf 138,50 CHF), Lonza (-1,01 Prozent auf 469,40 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,99 Prozent auf 82,04 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 5 666 621 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 278,431 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,47 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,86 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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