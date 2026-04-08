Service, Service, Service. Wir von BNP Paribas Zertifikate sagen "Ja" zu Austria. Sagen Sie "Ja" bei der Wahl für uns als Service-Anbieter des Jahres. -W-

Amrize Aktie

Amrize für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung im Fokus 08.04.2026 17:58:35

Handel in Zürich: Schlussendlich Gewinne im SMI

Handel in Zürich: Schlussendlich Gewinne im SMI

Am Abend zeigten sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Der SMI erhöhte sich im SIX-Handel schlussendlich um 2,53 Prozent auf 13 113,43 Punkte. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,522 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 3,91 Prozent stärker bei 13 290,23 Punkten, nach 12 790,35 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 12 973,84 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 270,36 Punkten lag.

SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0,978 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 13 095,55 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 08.01.2026, bei 13 350,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.04.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 359,12 Punkten.

Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,01 Prozent nach. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 7,98 Prozent auf 70,10 CHF), Richemont (+ 7,90 Prozent auf 151,60 CHF), Holcim (+ 6,77 Prozent auf 69,98 CHF), Sika (+ 5,78 Prozent auf 136,30 CHF) und Amrize (+ 5,16 Prozent auf 45,01 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Kühne + Nagel International (+ 0,08 Prozent auf 183,25 CHF), Swiss Re (+ 0,23 Prozent auf 132,60 CHF), Swisscom (+ 0,52 Prozent auf 674,00 CHF), Nestlé (+ 0,65 Prozent auf 78,75 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,74 Prozent auf 571,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 8 443 197 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 274,530 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,33 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,80 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amrize

mehr Nachrichten

Analysen zu Amrize

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 76,12 -0,03% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 48,46 -0,51% Amrize
Holcim AG 75,46 -0,63% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 199,45 0,30% Kühne + Nagel International AG (KN)
Nestlé SA (Nestle) 85,12 -0,58% Nestlé SA (Nestle)
Richemont 163,75 -0,18% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 336,34 -1,49% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 147,95 0,03% Sika AG
Swiss Re AG 144,50 -0,14% Swiss Re AG
Swisscom AG 735,00 0,68% Swisscom AG
UBS 35,04 -0,96% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 616,60 0,92% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 085,61 -0,21%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe in Nahost wackelt: ATX schwach -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- US-Börsen schwächer erwartet -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich klar im Minus. Der deutsche Leitindex verbucht Verluste. Die US-Börsen dürften tiefer in den Handelstag starten. Die Börsen in Fernost gaben am Donnerstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen