Amrize Aktie
WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226
|Kursentwicklung im Fokus
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08.04.2026 17:58:35
Handel in Zürich: Schlussendlich Gewinne im SMI
Der SMI erhöhte sich im SIX-Handel schlussendlich um 2,53 Prozent auf 13 113,43 Punkte. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,522 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 3,91 Prozent stärker bei 13 290,23 Punkten, nach 12 790,35 Punkten am Vortag.
Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 12 973,84 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 270,36 Punkten lag.
SMI seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0,978 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 13 095,55 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 08.01.2026, bei 13 350,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.04.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 359,12 Punkten.
Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,01 Prozent nach. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Zähler.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI
Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 7,98 Prozent auf 70,10 CHF), Richemont (+ 7,90 Prozent auf 151,60 CHF), Holcim (+ 6,77 Prozent auf 69,98 CHF), Sika (+ 5,78 Prozent auf 136,30 CHF) und Amrize (+ 5,16 Prozent auf 45,01 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Kühne + Nagel International (+ 0,08 Prozent auf 183,25 CHF), Swiss Re (+ 0,23 Prozent auf 132,60 CHF), Swisscom (+ 0,52 Prozent auf 674,00 CHF), Nestlé (+ 0,65 Prozent auf 78,75 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,74 Prozent auf 571,00 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SMI
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 8 443 197 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 274,530 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der SMI-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,33 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,80 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|76,12
|-0,03%
|Amrize
|48,46
|-0,51%
|Holcim AG
|75,46
|-0,63%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|199,45
|0,30%
|Nestlé SA (Nestle)
|85,12
|-0,58%
|Richemont
|163,75
|-0,18%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|336,34
|-1,49%
|Sika AG
|147,95
|0,03%
|Swiss Re AG
|144,50
|-0,14%
|Swisscom AG
|735,00
|0,68%
|UBS
|35,04
|-0,96%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|616,60
|0,92%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|13 085,61
|-0,21%
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