Handel in Zürich: Schlussendlich Pluszeichen im SLI

Letztendlich beendete der SLI den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 2 231,24 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,631 Prozent auf 2 213,14 Punkte an der Kurstafel, nach 2 227,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 210,96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 231,57 Punkten.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Wert von 2 144,98 Punkten auf. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 23.03.2026, den Stand von 1 974,59 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 23.06.2025, mit 1 936,99 Punkten bewertet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3,73 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 231,57 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Lindt (+ 4,89 Prozent auf 9 540,00 CHF), Lonza (+ 2,96 Prozent auf 515,20 CHF), Novartis (+ 2,61 Prozent auf 123,42 CHF), Roche (+ 2,07 Prozent auf 325,20 CHF) und Nestlé (+ 1,54 Prozent auf 80,22 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil VAT (-5,38 Prozent auf 668,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,78 Prozent auf 86,10 CHF), Straumann (-2,52 Prozent auf 102,70 CHF), Partners Group (-2,36 Prozent auf 653,80 CHF) und Richemont (-2,17 Prozent auf 178,35 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 789 833 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 275,396 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,49 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at