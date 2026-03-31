Handel in Zürich: SLI am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen

Der SLI befindet sich am Dienstag im Aufwind.

Am Dienstag verbucht der SLI um 15:41 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 1,13 Prozent auf 2 036,56 Punkte. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,508 Prozent höher bei 2 023,95 Punkten, nach 2 013,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 2 041,43 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 019,09 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 2 215,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, mit 2 143,31 Punkten bewertet. Der SLI erreichte am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, einen Stand von 2 032,20 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,32 Prozent ein. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 223,32 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell UBS (+ 3,52 Prozent auf 30,60 CHF), VAT (+ 2,63 Prozent auf 483,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,22 Prozent auf 63,56 CHF), Sonova (+ 2,04 Prozent auf 179,80 CHF) und Sandoz (+ 1,92 Prozent auf 61,62 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Swisscom (-0,97 Prozent auf 666,00 CHF), Givaudan (-0,67 Prozent auf 2 684,00 CHF), SGS SA (-0,55 Prozent auf 83,90 CHF), Alcon (-0,20 Prozent auf 59,28 CHF) und Sika (+ 0,54 Prozent auf 130,75 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 3 398 666 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 271,135 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,93 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,96 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at