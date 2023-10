Handel in Zürich: SLI am Freitagmittag auf grünem Terrain

Der SLI gewinnt im SIX-Handel um 12:09 Uhr 0,78 Prozent auf 1 698,75 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,323 Prozent höher bei 1 691,01 Punkten in den Freitagshandel, nach 1 685,56 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 698,77 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 690,03 Punkten.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1,10 Prozent nach unten. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 06.09.2023, bei 1 732,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 715,26 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 06.10.2022, den Wert von 1 567,00 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 1,05 Prozent. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 810,36 Punkten. Bei 1 631,90 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Sandoz (+ 4,77 Prozent auf 25,51 CHF), Swiss Life (+ 2,16 Prozent auf 575,80 CHF), Holcim (+ 1,93 Prozent auf 57,10 CHF), UBS (+ 1,78 Prozent auf 22,30 CHF) und Novartis (+ 1,78 Prozent auf 88,78 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Lindt (-3,92 Prozent auf 9 550,00 CHF), Nestlé (-2,33 Prozent auf 100,50 CHF), Givaudan (-1,76 Prozent auf 2 853,00 CHF), ams (-1,01 Prozent auf 4,13 CHF) und SGS SA (-0,03 Prozent auf 76,94 CHF) unter Druck.

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 609 566 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 276,300 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,94 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at