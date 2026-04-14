Handel in Zürich: SLI am Mittag freundlich

Am zweiten Tag der Woche wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,84 Prozent fester bei 2 125,84 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,398 Prozent auf 2 116,55 Punkte an der Kurstafel, nach 2 108,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 112,31 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 130,84 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, mit 2 032,65 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, wies der SLI einen Stand von 2 174,02 Punkten auf. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 14.04.2025, den Stand von 1 855,26 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 1,17 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Sika (+ 9,25 Prozent auf 149,95 CHF), Givaudan (+ 4,58 Prozent auf 2 922,00 CHF), Straumann (+ 2,71 Prozent auf 87,14 CHF), Lonza (+ 2,44 Prozent auf 529,60 CHF) und SGS SA (+ 2,26 Prozent auf 85,90 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Swiss Re (-3,75 Prozent auf 128,20 CHF), Galderma (-0,47 Prozent auf 158,15 CHF), Novartis (-0,40 Prozent auf 120,14 CHF), Helvetia Baloise (-0,19 Prozent auf 215,40 CHF) und Roche (-0,16 Prozent auf 316,70 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 991 141 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 272,517 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SLI-Titel

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Unter den Aktien im Index weist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at