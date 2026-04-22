Handel in Zürich: SLI am Mittwochmittag in Rot

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,24 Prozent schwächer bei 2 115,18 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,063 Prozent auf 2 121,56 Punkte an der Kurstafel, nach 2 120,22 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 114,26 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 125,08 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1,13 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wurde der SLI auf 1 963,81 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 147,07 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 22.04.2025, den Stand von 1 874,08 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,66 Prozent zurück. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 223,32 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,83 Prozent auf 75,56 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,42 Prozent auf 192,80 CHF), VAT (+ 0,89 Prozent auf 587,20 CHF), UBS (+ 0,84 Prozent auf 33,77 CHF) und Nestlé (+ 0,72 Prozent auf 75,90 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Sonova (-3,51 Prozent auf 178,90 CHF), SGS SA (-2,30 Prozent auf 85,06 CHF), Richemont (-2,15 Prozent auf 152,50 CHF), Alcon (-1,88 Prozent auf 60,68 CHF) und Sandoz (-1,18 Prozent auf 63,74 CHF) unter Druck.

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 2 553 047 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 278,575 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,65 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at