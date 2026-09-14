VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|Index-Performance im Fokus
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14.09.2026 12:26:51
Handel in Zürich: SLI am Montagmittag stärker
Um 12:10 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,70 Prozent höher bei 2 235,41 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2 225,59 Zählern und damit 0,261 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 219,80 Punkte).
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 225,59 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 236,76 Zählern.
SLI-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 14.08.2026, wies der SLI einen Stand von 2 318,31 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 187,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Wert von 2 012,47 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,93 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Zählern.
Das sind die Tops und Flops im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Roche (+ 4,74 Prozent auf 360,50 CHF), Lindt (+ 3,50 Prozent auf 8 715,00 CHF), Givaudan (+ 3,00 Prozent auf 3 259,00 CHF), Novartis (+ 2,73 Prozent auf 115,10 CHF) und Nestlé (+ 2,02 Prozent auf 79,11 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen VAT (-7,03 Prozent auf 571,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,20 Prozent auf 75,36 CHF), UBS (-1,62 Prozent auf 43,84 CHF), Sika (-1,43 Prozent auf 182,35 CHF) und Amrize (-1,39 Prozent auf 32,70 CHF).
SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1 202 665 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 289,423 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
SLI-Fundamentalkennzahlen
Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,04 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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