Handel in Zürich: SLI beendet den Mittwochshandel im Minus

Am Mittwoch stand der SLI via SIX zum Handelsschluss 0,68 Prozent im Minus bei 2 321,81 Punkten. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,093 Prozent schwächer bei 2 335,52 Punkten, nach 2 337,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 317,14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 335,89 Punkten.

SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der SLI bereits um 0,818 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der SLI mit 2 283,28 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, wies der SLI einen Stand von 2 095,02 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, lag der SLI-Kurs bei 1 983,76 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,94 Prozent aufwärts. Bei 2 352,31 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Kühne + Nagel International (+ 3,01 Prozent auf 203,60 CHF), VAT (+ 1,87 Prozent auf 642,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,02 Prozent auf 83,48 CHF), Sandoz (+ 0,80 Prozent auf 72,64 CHF) und Sonova (+ 0,42 Prozent auf 240,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Richemont (-3,15 Prozent auf 193,70 CHF), Alcon (-3,01 Prozent auf 59,22 CHF), Logitech (-2,95 Prozent auf 82,14 CHF), Geberit (-1,90 Prozent auf 546,40 CHF) und SGS SA (-1,81 Prozent auf 94,26 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 605 571 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 317,007 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,18 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at