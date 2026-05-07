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WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329

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Index im Fokus 07.05.2026 09:29:01

Handel in Zürich: SLI beginnt Handel in der Gewinnzone

Handel in Zürich: SLI beginnt Handel in der Gewinnzone

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SLI auch aktuell aufwärts.

Um 09:11 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,20 Prozent fester bei 2 136,55 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,109 Prozent schwächer bei 2 129,98 Punkten, nach 2 132,31 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 129,07 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 136,68 Punkten lag.

SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1,48 Prozent nach oben. Der SLI stand vor einem Monat, am 07.04.2026, bei 2 038,33 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, mit 2 154,32 Punkten bewertet. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 07.05.2025, bei 1 964,74 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,671 Prozent nach unten. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 223,32 Punkte. 1 915,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SLI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Logitech (+ 2,91 Prozent auf 82,14 CHF), Richemont (+ 1,86 Prozent auf 158,65 CHF), Geberit (+ 1,59 Prozent auf 536,40 CHF), Holcim (+ 1,08 Prozent auf 74,90 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,00 Prozent auf 83,22 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Swiss Re (-3,54 Prozent auf 123,85 CHF), Alcon (-1,43 Prozent auf 51,10 CHF), Helvetia Baloise (-0,75 Prozent auf 210,80 CHF), Swiss Life (-0,70 Prozent auf 907,60 CHF) und Zurich Insurance (-0,47 Prozent auf 547,80 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Alcon-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 321 366 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 277,005 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,81 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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