Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Index im Fokus
|
07.05.2026 09:29:01
Handel in Zürich: SLI beginnt Handel in der Gewinnzone
Um 09:11 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,20 Prozent fester bei 2 136,55 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,109 Prozent schwächer bei 2 129,98 Punkten, nach 2 132,31 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 129,07 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 136,68 Punkten lag.
SLI seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1,48 Prozent nach oben. Der SLI stand vor einem Monat, am 07.04.2026, bei 2 038,33 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, mit 2 154,32 Punkten bewertet. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 07.05.2025, bei 1 964,74 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,671 Prozent nach unten. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 223,32 Punkte. 1 915,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
SLI-Tops und -Flops
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Logitech (+ 2,91 Prozent auf 82,14 CHF), Richemont (+ 1,86 Prozent auf 158,65 CHF), Geberit (+ 1,59 Prozent auf 536,40 CHF), Holcim (+ 1,08 Prozent auf 74,90 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,00 Prozent auf 83,22 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Swiss Re (-3,54 Prozent auf 123,85 CHF), Alcon (-1,43 Prozent auf 51,10 CHF), Helvetia Baloise (-0,75 Prozent auf 210,80 CHF), Swiss Life (-0,70 Prozent auf 907,60 CHF) und Zurich Insurance (-0,47 Prozent auf 547,80 CHF).
Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Alcon-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 321 366 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 277,005 Mrd. Euro den größten Anteil.
Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf
2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,81 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
12:27
|Schwacher Handel in Zürich: SLI am Freitagmittag leichter (finanzen.at)
|
12:27
|Verluste in Zürich: SMI am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel in Zürich: SLI gibt zum Start des Freitagshandels nach (finanzen.at)
|
09:29
|SMI-Handel aktuell: SMI verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
07.05.26
|Schwacher Handel: SMI zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
07.05.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
07.05.26
|Verluste in Zürich: SLI zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
07.05.26
|Minuszeichen in Zürich: So bewegt sich der SMI aktuell (finanzen.at)