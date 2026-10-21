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SLI aktuell 21.10.2026 09:28:47

Handel in Zürich: SLI beginnt Mittwochshandel im Minus

Handel in Zürich: SLI beginnt Mittwochshandel im Minus

Der SLI notiert am dritten Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Am Mittwoch steht der SLI um 09:11 Uhr via SIX 0,19 Prozent im Minus bei 2 311,83 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,009 Prozent höher bei 2 316,51 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 316,31 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Mittwoch bei 2 317,36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 311,32 Punkten erreichte.

SLI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der SLI bereits um 0,645 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, betrug der SLI-Kurs 2 243,18 Punkte. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 285,77 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, wurde der SLI mit 2 040,70 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,48 Prozent aufwärts. Bei 2 352,31 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 2,00 Prozent auf 612,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,16 Prozent auf 71,78 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,37 Prozent auf 215,40 CHF), Sandoz (+ 0,34 Prozent auf 77,38 CHF) und SGS SA (+ 0,30 Prozent auf 99,28 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Partners Group (-1,54 Prozent auf 602,00 CHF), Sika (-1,03 Prozent auf 182,60 CHF), Holcim (-0,89 Prozent auf 64,34 CHF), Lindt (-0,83 Prozent auf 8 400,00 CHF) und Swisscom (-0,82 Prozent auf 664,00 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SLI weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 208 290 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 326,511 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,87 erwartet. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,57 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 74,42 -4,10% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 35,22 2,00% Amrize
Helvetia Baloise Holding AG 236,00 0,85% Helvetia Baloise Holding AG
Holcim AG 69,42 -0,49% Holcim AG
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 9 105,00 1,17% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Partners Group AG 666,20 1,22% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 424,65 1,05% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 85,98 2,24% Sandoz
SGS SA 109,25 0,97% SGS SA
Sika AG 196,65 -1,43% Sika AG
Swiss Re AG 166,70 1,83% Swiss Re AG
Swisscom AG 742,50 3,05% Swisscom AG
VAT 618,20 -5,53% VAT

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