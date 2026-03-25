Handel in Zürich: SLI bewegt sich mittags im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Zürich heute.

Im SLI geht es im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 1,73 Prozent aufwärts auf 2 027,27 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,21 Prozent auf 2 016,84 Punkte an der Kurstafel, nach 1 992,72 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2 016,74 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 028,09 Zähler.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der SLI bereits um 5,35 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.02.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 212,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 2 140,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.03.2025, wurde der SLI mit 2 110,36 Punkten gehandelt.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 5,75 Prozent zurück. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 223,32 Punkte. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Partners Group (+ 3,18 Prozent auf 830,00 CHF), Straumann (+ 3,05 Prozent auf 83,02 CHF), UBS (+ 3,04 Prozent auf 30,19 CHF), Sika (+ 2,83 Prozent auf 134,30 CHF) und Julius Bär (+ 2,79 Prozent auf 58,92 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Swisscom (-0,36 Prozent auf 698,50 CHF), Schindler (+ 0,38 Prozent auf 263,80 CHF), Sonova (+ 0,73 Prozent auf 172,55 CHF), Nestlé (+ 0,76 Prozent auf 77,06 CHF) und Lindt (+ 0,84 Prozent auf 10 830,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 114 427 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 265,553 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,99 erwartet. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,10 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at