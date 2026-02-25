Handel in Zürich: SLI bewegt sich nachmittags im Plus

Mit dem SLI geht es am Nachmittag aufwärts.

Um 15:42 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,40 Prozent auf 2 211,34 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zuvor eröffnete der Index bei 2 208,79 Zählern und damit 0,283 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 202,56 Punkte).

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 205,61 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 217,59 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Auf Wochensicht stieg der SLI bereits um 0,756 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Wert von 2 131,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.11.2025, wies der SLI einen Stand von 2 062,45 Punkten auf. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 25.02.2025, den Stand von 2 110,96 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,81 Prozent zu. Bei 2 217,59 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 099,01 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Sandoz (+ 9,29 Prozent auf 71,74 CHF), Alcon (+ 3,24 Prozent auf 66,34 CHF), VAT (+ 3,06 Prozent auf 546,40 CHF), Sika (+ 1,64 Prozent auf 160,80 CHF) und Straumann (+ 1,54 Prozent auf 92,26 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Givaudan (-2,38 Prozent auf 3 041,00 CHF), Richemont (-2,14 Prozent auf 160,10 CHF), Lindt (-1,79 Prozent auf 12 650,00 CHF), Swisscom (-1,40 Prozent auf 706,00 CHF) und Logitech (-1,39 Prozent auf 69,52 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Im SLI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 246 860 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 323,168 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 5,73 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

