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Index im Blick 10.04.2026 15:58:54

Handel in Zürich: SLI-Börsianer greifen am Freitagnachmittag zu

Handel in Zürich: SLI-Börsianer greifen am Freitagnachmittag zu

Der SLI gewinnt heute an Wert.

Der SLI klettert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,78 Prozent auf 2 117,64 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,445 Prozent auf 2 110,68 Punkte an der Kurstafel, nach 2 101,32 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 107,38 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 127,39 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Beginn der Woche kletterte der SLI bereits um 2,29 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.03.2026, lag der SLI bei 2 076,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wurde der SLI auf 2 175,41 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, stand der SLI bei 1 814,91 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 1,55 Prozent zurück. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten verzeichnet.

SLI-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Holcim (+ 3,91 Prozent auf 72,30 CHF), Julius Bär (+ 2,34 Prozent auf 62,96 CHF), Richemont (+ 2,32 Prozent auf 154,50 CHF), Logitech (+ 2,03 Prozent auf 73,54 CHF) und VAT (+ 1,91 Prozent auf 544,40 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Zurich Insurance (-4,70 Prozent auf 543,40 CHF), Lindt (-1,86 Prozent auf 10 570,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,74 Prozent auf 181,60 CHF), Helvetia Baloise (-0,56 Prozent auf 214,40 CHF) und Swisscom (-0,51 Prozent auf 678,00 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 2 269 113 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 270,663 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,68 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Alle SLI-Werte im Überblick
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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Amrize 49,11 0,10% Amrize
Helvetia Baloise Holding AG 231,40 -0,26% Helvetia Baloise Holding AG
Holcim AG 78,10 3,22% Holcim AG
Julius Bär 67,68 1,32% Julius Bär
Kühne + Nagel International AG (KN) 194,95 -1,91% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 11 500,00 -1,71% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 77,64 -0,05% Logitech S.A.
Partners Group AG 938,60 0,82% Partners Group AG
Richemont 166,60 1,49% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 340,00 -0,58% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Re AG 144,30 -0,99% Swiss Re AG
Swisscom AG 730,00 -1,35% Swisscom AG
UBS 35,36 -0,42% UBS
VAT 590,80 1,58% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 589,80 -3,82% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 113,00 0,56%

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