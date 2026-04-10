Handel in Zürich: SLI-Börsianer greifen am Freitagnachmittag zu

Der SLI klettert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,78 Prozent auf 2 117,64 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,445 Prozent auf 2 110,68 Punkte an der Kurstafel, nach 2 101,32 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 107,38 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 127,39 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Beginn der Woche kletterte der SLI bereits um 2,29 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.03.2026, lag der SLI bei 2 076,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wurde der SLI auf 2 175,41 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, stand der SLI bei 1 814,91 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 1,55 Prozent zurück. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten verzeichnet.

SLI-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Holcim (+ 3,91 Prozent auf 72,30 CHF), Julius Bär (+ 2,34 Prozent auf 62,96 CHF), Richemont (+ 2,32 Prozent auf 154,50 CHF), Logitech (+ 2,03 Prozent auf 73,54 CHF) und VAT (+ 1,91 Prozent auf 544,40 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Zurich Insurance (-4,70 Prozent auf 543,40 CHF), Lindt (-1,86 Prozent auf 10 570,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,74 Prozent auf 181,60 CHF), Helvetia Baloise (-0,56 Prozent auf 214,40 CHF) und Swisscom (-0,51 Prozent auf 678,00 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 2 269 113 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 270,663 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,68 Prozent.

Redaktion finanzen.at