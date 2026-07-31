Handel in Zürich: SLI-Börsianer greifen am Mittag zu

Der SLI befindet sich am fünften Tag der Woche im Aufwind.

Am Freitag springt der SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,22 Prozent auf 2 307,24 Punkte an. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,508 Prozent auf 2 313,98 Punkte an der Kurstafel, nach 2 302,28 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Freitag bei 2 305,89 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 323,30 Punkten erreichte.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der SLI bereits um 0,437 Prozent. Der SLI erreichte am letzten Handelstag Juni, dem 30.06.2026, den Stand von 2 274,15 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, wurde der SLI auf 2 100,41 Punkte taxiert. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 968,77 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,26 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 327,92 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.

SLI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit VAT (+ 2,45 Prozent auf 618,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,21 Prozent auf 80,40 CHF), Sonova (+ 1,65 Prozent auf 222,00 CHF), Richemont (+ 0,92 Prozent auf 193,00 CHF) und Roche (+ 0,82 Prozent auf 356,30 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Givaudan (-1,46 Prozent auf 3 239,00 CHF), Nestlé (-1,46 Prozent auf 81,18 CHF), Swisscom (-1,43 Prozent auf 618,50 CHF), Logitech (-1,22 Prozent auf 81,14 CHF) und Galderma (-0,77 Prozent auf 179,25 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1 319 314 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 309,768 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,17 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,73 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at