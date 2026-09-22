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WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
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22.09.2026 12:26:55
Handel in Zürich: SLI-Börsianer greifen mittags zu
Am Dienstag legt der SLI um 12:09 Uhr via SIX um 0,79 Prozent auf 2 260,98 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,266 Prozent auf 2 249,15 Punkte an der Kurstafel, nach 2 243,18 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 239,08 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 261,52 Punkten lag.
So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 310,30 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 227,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, wies der SLI einen Wert von 1 992,14 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 5,11 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
SLI-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Logitech (+ 3,07 Prozent auf 87,22 CHF), Geberit (+ 3,01 Prozent auf 547,60 CHF), Amrize (+ 2,96 Prozent auf 32,40 CHF), VAT (+ 2,93 Prozent auf 653,60 CHF) und Sika (+ 2,40 Prozent auf 189,95 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Zurich Insurance (-1,20 Prozent auf 594,20 CHF), Roche (-0,93 Prozent auf 361,40 CHF), Swiss Re (-0,82 Prozent auf 138,30 CHF), UBS (-0,69 Prozent auf 41,46 CHF) und Swisscom (-0,61 Prozent auf 653,00 CHF).
Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 638 671 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 301,643 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,16 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|Partners Group AG
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|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|385,00
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|Sika AG
|202,40
|2,77%
|Swiss Re AG
|148,70
|0,41%
|Swisscom AG
|690,00
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|UBS
|43,84
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|VAT
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|2,66%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
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|-0,78%
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