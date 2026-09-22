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Index im Fokus 22.09.2026 12:26:55

Handel in Zürich: SLI-Börsianer greifen mittags zu

Handel in Zürich: SLI-Börsianer greifen mittags zu

Am Dienstag zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Am Dienstag legt der SLI um 12:09 Uhr via SIX um 0,79 Prozent auf 2 260,98 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,266 Prozent auf 2 249,15 Punkte an der Kurstafel, nach 2 243,18 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 239,08 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 261,52 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 310,30 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 227,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, wies der SLI einen Wert von 1 992,14 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 5,11 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Logitech (+ 3,07 Prozent auf 87,22 CHF), Geberit (+ 3,01 Prozent auf 547,60 CHF), Amrize (+ 2,96 Prozent auf 32,40 CHF), VAT (+ 2,93 Prozent auf 653,60 CHF) und Sika (+ 2,40 Prozent auf 189,95 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Zurich Insurance (-1,20 Prozent auf 594,20 CHF), Roche (-0,93 Prozent auf 361,40 CHF), Swiss Re (-0,82 Prozent auf 138,30 CHF), UBS (-0,69 Prozent auf 41,46 CHF) und Swisscom (-0,61 Prozent auf 653,00 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 638 671 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 301,643 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,16 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Geberit AG (N) 585,20 3,25% Geberit AG (N)
Logitech S.A. 92,22 3,25% Logitech S.A.
Partners Group AG 671,60 2,41% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 385,00 -0,75% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 202,40 2,77% Sika AG
Swiss Re AG 148,70 0,41% Swiss Re AG
Swisscom AG 690,00 -1,36% Swisscom AG
UBS 43,84 -1,35% UBS
VAT 695,00 2,66% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 636,20 -0,78% Zurich Insurance AG (Zürich)

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