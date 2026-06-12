Handel in Zürich: SLI-Börsianer greifen zu

Um 12:10 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 1,67 Prozent höher bei 2 189,52 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,949 Prozent auf 2 174,09 Punkte an der Kurstafel, nach 2 153,65 Punkten am Vortag.

Bei 2 194,82 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 174,09 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der SLI bereits um 3,37 Prozent. Vor einem Monat, am 12.05.2026, wurde der SLI mit 2 095,02 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 12.03.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 038,12 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 12.06.2025, den Stand von 2 010,62 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 1,79 Prozent zu. 2 223,32 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Sika (+ 6,48 Prozent auf 156,00 CHF), Holcim (+ 4,51 Prozent auf 75,54 CHF), Geberit (+ 4,18 Prozent auf 514,00 CHF), Richemont (+ 4,00 Prozent auf 180,60 CHF) und Amrize (+ 3,45 Prozent auf 42,29 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Swisscom (-0,31 Prozent auf 649,50 CHF), Lindt (-0,27 Prozent auf 9 250,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,10 Prozent auf 194,45 CHF), Zurich Insurance (+ 0,32 Prozent auf 562,20 CHF) und Swiss Re (+ 0,37 Prozent auf 121,05 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2 195 118 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 279,653 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,86 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at