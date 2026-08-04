Handel in Zürich: SLI-Börsianer greifen zu

Der SLI zeigt sich derzeit wenig verändert.

Am Dienstag tendiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,14 Prozent stärker bei 2 300,82 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,338 Prozent fester bei 2 305,28 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 297,51 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 2 297,16 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 309,08 Punkten lag.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 2 313,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, wies der SLI 2 081,56 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 964,52 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6,97 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 327,92 Punkten. 1 915,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Partners Group (+ 1,93 Prozent auf 707,40 CHF), UBS (+ 1,43 Prozent auf 43,16 CHF), Amrize (+ 1,39 Prozent auf 41,44 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,17 Prozent auf 81,02 CHF) und VAT (+ 1,12 Prozent auf 614,20 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Straumann (-1,21 Prozent auf 101,65 CHF), Galderma (-1,09 Prozent auf 172,10 CHF), Zurich Insurance (-0,97 Prozent auf 609,40 CHF), Richemont (-0,90 Prozent auf 192,65 CHF) und Helvetia Baloise (-0,83 Prozent auf 214,40 CHF) unter Druck.

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 044 226 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 301,760 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,59 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at