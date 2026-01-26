Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|SLI im Fokus
|
26.01.2026 15:58:35
Handel in Zürich: SLI fällt am Nachmittag zurück
Am Montag geht es im SLI um 15:40 Uhr via SIX um 0,01 Prozent auf 2 131,51 Punkte nach unten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,152 Prozent auf 2 128,40 Punkte an der Kurstafel, nach 2 131,64 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 119,71 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 132,21 Punkten erreichte.
SLI-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Wert von 2 140,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der SLI auf 2 047,46 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, den Stand von 2 037,74 Punkten.
Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,905 Prozent ein. Bei 2 185,70 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 2 116,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Logitech (+ 2,32 Prozent auf 73,96 CHF), Holcim (+ 2,00 Prozent auf 79,56 CHF), Swiss Life (+ 0,82 Prozent auf 835,00 CHF), UBS (+ 0,81 Prozent auf 37,46 CHF) und Givaudan (+ 0,73 Prozent auf 3 180,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil ams-OSRAM (-4,39 Prozent auf 8,07 CHF), Sandoz (-1,88 Prozent auf 62,48 CHF), Temenos (-1,69 Prozent auf 72,85 CHF), Adecco SA (-1,67 Prozent auf 22,32 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,56 Prozent auf 177,15 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 2 061 677 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 300,453 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
SLI-Fundamentaldaten
Unter den SLI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie mit 8,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,69 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Aktien in diesem Artikel
|Adecco SA
|24,08
|-1,79%
|ams-OSRAM AG
|8,75
|-3,74%
|Givaudan AG
|3 462,00
|1,73%
|Holcim AG
|86,30
|2,74%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|193,15
|-0,46%
|Logitech S.A.
|79,42
|0,53%
|Nestlé SA (Nestle)
|78,25
|0,29%
|Roche AG (Genussschein)
|348,70
|0,17%
|Sandoz
|62,68
|-1,57%
|Swiss Life AG (N)
|903,80
|1,12%
|Temenos AG
|79,50
|-0,38%
|UBS
|40,65
|1,42%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|590,80
|-0,30%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 129,77
|-0,09%
