SLI im Fokus 26.01.2026 15:58:35

Handel in Zürich: SLI fällt am Nachmittag zurück

Handel in Zürich: SLI fällt am Nachmittag zurück

Der SLI zeigt sich aktuell kaum verändert.

Am Montag geht es im SLI um 15:40 Uhr via SIX um 0,01 Prozent auf 2 131,51 Punkte nach unten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,152 Prozent auf 2 128,40 Punkte an der Kurstafel, nach 2 131,64 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 119,71 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 132,21 Punkten erreichte.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Wert von 2 140,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der SLI auf 2 047,46 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, den Stand von 2 037,74 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,905 Prozent ein. Bei 2 185,70 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 2 116,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Logitech (+ 2,32 Prozent auf 73,96 CHF), Holcim (+ 2,00 Prozent auf 79,56 CHF), Swiss Life (+ 0,82 Prozent auf 835,00 CHF), UBS (+ 0,81 Prozent auf 37,46 CHF) und Givaudan (+ 0,73 Prozent auf 3 180,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil ams-OSRAM (-4,39 Prozent auf 8,07 CHF), Sandoz (-1,88 Prozent auf 62,48 CHF), Temenos (-1,69 Prozent auf 72,85 CHF), Adecco SA (-1,67 Prozent auf 22,32 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,56 Prozent auf 177,15 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 2 061 677 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 300,453 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

SLI-Fundamentaldaten

Unter den SLI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie mit 8,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,69 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Logitech S.A.

Analysen zu Givaudan AG

10:53 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 Givaudan Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Givaudan Overweight Barclays Capital
06.01.26 Givaudan Equal-weight Morgan Stanley
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Adecco SA 24,08 -1,79% Adecco SA
ams-OSRAM AG 8,75 -3,74% ams-OSRAM AG
Givaudan AG 3 462,00 1,73% Givaudan AG
Holcim AG 86,30 2,74% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 193,15 -0,46% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 79,42 0,53% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 78,25 0,29% Nestlé SA (Nestle)
Roche AG (Genussschein) 348,70 0,17% Roche AG (Genussschein)
Sandoz 62,68 -1,57% Sandoz
Swiss Life AG (N) 903,80 1,12% Swiss Life AG (N)
Temenos AG 79,50 -0,38% Temenos AG
UBS 40,65 1,42% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 590,80 -0,30% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 129,77 -0,09%

