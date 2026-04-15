Nestlé Aktie

Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SLI-Performance im Blick 15.04.2026 15:59:04

Handel in Zürich: SLI in der Gewinnzone

Handel in Zürich: SLI in der Gewinnzone

Der SLI wagt sich heute nicht aus der Reserve.

Der SLI klettert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,11 Prozent auf 2 133,73 Punkte. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,026 Prozent fester bei 2 131,96 Punkten, nach 2 131,41 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2 142,00 Punkte, das Tagestief hingegen 2 131,88 Zähler.

SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,87 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wies der SLI einen Wert von 2 032,65 Punkten auf. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 15.01.2026, den Stand von 2 181,57 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 15.04.2025, den Wert von 1 873,13 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 0,802 Prozent nach. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.

Tops und Flops im SLI aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Partners Group (+ 2,47 Prozent auf 903,40 CHF), Straumann (+ 1,68 Prozent auf 88,44 CHF), Logitech (+ 1,64 Prozent auf 75,82 CHF), VAT (+ 1,63 Prozent auf 560,80 CHF) und Lonza (+ 1,13 Prozent auf 535,00 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Richemont (-2,62 Prozent auf 152,25 CHF), Lindt (-1,43 Prozent auf 10 350,00 CHF), Holcim (-0,88 Prozent auf 71,90 CHF), Swisscom (-0,60 Prozent auf 662,50 CHF) und Nestlé (-0,39 Prozent auf 79,12 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 352 097 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 274,107 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,80 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Alle SLI-Werte im Überblick
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

mehr Nachrichten

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

mehr Analysen
15.04.26 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
27.03.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
25.03.26 Nestlé Neutral UBS AG
25.03.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
24.03.26 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amrize 48,49 -2,55% Amrize
Holcim AG 77,44 -1,00% Holcim AG
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 11 100,00 0,00% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 84,12 1,74% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 574,20 -0,79% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 85,19 0,42% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 990,40 0,08% Partners Group AG
Richemont 165,35 -0,51% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 339,00 -1,17% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Straumann Holding AG 95,00 -1,55% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 141,65 0,35% Swiss Re AG
Swisscom AG 710,00 -0,70% Swisscom AG
UBS 36,37 -0,66% UBS
VAT 602,20 -1,70% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 604,80 -0,23% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 122,09 -0,44%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen