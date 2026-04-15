Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|SLI-Performance im Blick
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15.04.2026 15:59:04
Handel in Zürich: SLI in der Gewinnzone
Der SLI klettert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,11 Prozent auf 2 133,73 Punkte. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,026 Prozent fester bei 2 131,96 Punkten, nach 2 131,41 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SLI betrug 2 142,00 Punkte, das Tagestief hingegen 2 131,88 Zähler.
SLI auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,87 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wies der SLI einen Wert von 2 032,65 Punkten auf. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 15.01.2026, den Stand von 2 181,57 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 15.04.2025, den Wert von 1 873,13 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 0,802 Prozent nach. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.
Tops und Flops im SLI aktuell
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Partners Group (+ 2,47 Prozent auf 903,40 CHF), Straumann (+ 1,68 Prozent auf 88,44 CHF), Logitech (+ 1,64 Prozent auf 75,82 CHF), VAT (+ 1,63 Prozent auf 560,80 CHF) und Lonza (+ 1,13 Prozent auf 535,00 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Richemont (-2,62 Prozent auf 152,25 CHF), Lindt (-1,43 Prozent auf 10 350,00 CHF), Holcim (-0,88 Prozent auf 71,90 CHF), Swisscom (-0,60 Prozent auf 662,50 CHF) und Nestlé (-0,39 Prozent auf 79,12 CHF).
SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 352 097 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 274,107 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus
Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,80 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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