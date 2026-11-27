Der SLI wagt sich heute nicht aus der Reserve.

Der SLI klettert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,19 Prozent auf 2 380,99 Punkte. In den Freitagshandel ging der SLI 0,154 Prozent fester bei 2 380,05 Punkten, nach 2 376,39 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2 387,29 Punkte, das Tagestief hingegen 2 378,49 Zähler.

SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,64 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 345,67 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 27.08.2026, den Stand von 2 308,86 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 27.11.2025, den Wert von 2 076,80 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,69 Prozent aufwärts. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 443,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.

Tops und Flops im SLI aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Logitech (+ 2,31 Prozent auf 85,20 CHF), Partners Group (+ 1,69 Prozent auf 649,40 CHF), Julius Bär (+ 1,50 Prozent auf 63,42 CHF), UBS (+ 1,39 Prozent auf 38,05 CHF) und Straumann (+ 1,15 Prozent auf 109,60 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Lindt (-1,31 Prozent auf 8 300,00 CHF), Sonova (-1,03 Prozent auf 287,00 CHF), Helvetia Baloise (-0,81 Prozent auf 220,60 CHF), Sandoz (-0,78 Prozent auf 78,90 CHF) und Galderma (-0,74 Prozent auf 181,95 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 487 482 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 348,376 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Im SLI verzeichnet die Julius Bär-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,22 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at