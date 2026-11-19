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19.11.2026 15:58:44
Handel in Zürich: SLI legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein
Am Donnerstag verbucht der SLI um 15:42 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 0,42 Prozent auf 2 378,56 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,258 Prozent höher bei 2 394,85 Punkten in den Handel, nach 2 388,69 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 2 396,35 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 374,29 Punkten verzeichnete.
SLI-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Minus von 2,17 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 19.10.2026, einen Stand von 2 306,32 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, stand der SLI bei 2 303,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, lag der SLI noch bei 2 020,31 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 10,58 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 443,50 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
SLI-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 2,25 Prozent auf 536,80 CHF), Logitech (+ 2,17 Prozent auf 86,52 CHF), Richemont (+ 1,97 Prozent auf 178,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,77 Prozent auf 69,18 CHF) und Sonova (+ 1,03 Prozent auf 293,60 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Schindler (-3,46 Prozent auf 290,40 CHF), Lindt (-3,01 Prozent auf 8 215,00 CHF), Novartis (-2,71 Prozent auf 127,92 CHF), Sika (-1,90 Prozent auf 185,85 CHF) und Nestlé (-1,81 Prozent auf 84,47 CHF).
Die teuersten SLI-Konzerne
Im SLI weist die Novartis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 568 695 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 349,157 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf
Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,23 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|71,30
|-1,79%
|Amrize
|36,25
|-0,88%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 000,00
|2,33%
|Logitech S.A.
|91,78
|0,95%
|Nestlé SA (Nestle)
|92,35
|1,43%
|Novartis AG
|138,26
|0,30%
|Partners Group AG
|682,20
|0,38%
|Richemont
|188,00
|-1,03%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|431,70
|0,86%
|Schindler AG (PS)
|311,60
|1,04%
|Sika AG
|199,25
|-0,10%
|Sonova AG
|317,20
|0,86%
|Swiss Re AG
|160,60
|0,78%
|VAT
|544,40
|-1,95%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 356,70
|-0,48%
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