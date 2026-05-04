Kühne + Nagel International Aktie

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WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863

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SLI-Performance im Fokus 04.05.2026 17:58:38

Handel in Zürich: SLI letztendlich in der Verlustzone

Handel in Zürich: SLI letztendlich in der Verlustzone

Der SLI zeigte sich am Abend schwächer.

Der SLI bewegte sich im SIX-Handel schlussendlich um 0,90 Prozent tiefer bei 2 081,56 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,238 Prozent fester bei 2 105,41 Punkten in den Montagshandel, nach 2 100,41 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2 077,88 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 107,70 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 067,49 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 04.02.2026, den Wert von 2 155,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, lag der SLI-Kurs bei 1 987,66 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,23 Prozent ein. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Logitech (+ 2,71 Prozent auf 78,82 CHF), Partners Group (+ 2,52 Prozent auf 869,40 CHF), Sonova (+ 1,52 Prozent auf 173,80 CHF), Sandoz (+ 0,51 Prozent auf 62,86 CHF) und Straumann (+ 0,26 Prozent auf 84,72 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Amrize (-5,87 Prozent auf 40,25 CHF), Kühne + Nagel International (-5,86 Prozent auf 172,00 CHF), Helvetia Baloise (-2,71 Prozent auf 208,20 CHF), Holcim (-2,37 Prozent auf 70,76 CHF) und Novartis (-1,78 Prozent auf 113,84 CHF) unter Druck.

Die teuersten SLI-Konzerne

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 062 991 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 276,495 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,78 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Amrize 43,36 -5,39% Amrize
Helvetia Baloise Holding AG 226,40 -3,08% Helvetia Baloise Holding AG
Holcim AG 77,32 -2,28% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 187,35 -6,21% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 86,68 2,60% Logitech S.A.
Novartis AG 123,30 -2,17% Novartis AG
Partners Group AG 947,80 2,24% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 344,68 -0,71% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 68,04 -0,18% Sandoz
Sonova AG 188,65 0,96% Sonova AG
Straumann Holding AG 92,00 0,00% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 136,85 -0,47% Swiss Re AG
UBS 36,89 -1,47% UBS

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