Handel in Zürich: SLI letztendlich schwächer

Zum Handelsschluss zogen sich die Börsianer in Zürich zurück.

Der SLI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsende um 1,41 Prozent schwächer bei 2 038,33 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,134 Prozent höher bei 2 070,26 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 067,49 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 082,25 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 037,87 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 2 078,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.01.2026, lag der SLI bei 2 162,53 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 07.04.2025, einen Stand von 1 770,24 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,24 Prozent nach unten. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Swiss Re (+ 0,00 Prozent auf 132,30 CHF), Swiss Life (-0,07 Prozent auf 882,60 CHF), Swisscom (-0,15 Prozent auf 670,50 CHF), Nestlé (-0,17 Prozent auf 78,24 CHF) und Logitech (-0,25 Prozent auf 73,14 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Straumann (-4,00 Prozent auf 80,12 CHF), Novartis (-2,76 Prozent auf 119,80 CHF), Holcim (-2,47 Prozent auf 65,54 CHF), Galderma (-2,30 Prozent auf 152,90 CHF) und Kühne + Nagel International (-2,22 Prozent auf 183,10 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 4 739 725 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 274,262 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,71 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at