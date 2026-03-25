Swisscom Aktie

Swisscom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SLI aktuell 25.03.2026 15:59:05

Handel in Zürich: SLI liegt am Mittwochnachmittag im Plus

Handel in Zürich: SLI liegt am Mittwochnachmittag im Plus

Am Nachmittag zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Am Mittwoch bewegt sich der SLI um 15:41 Uhr via SIX 1,65 Prozent fester bei 2 025,62 Punkten. In den Mittwochshandel ging der SLI 1,21 Prozent stärker bei 2 016,84 Punkten, nach 1 992,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 2 015,81 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 029,53 Punkten verzeichnete.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der SLI bereits um 5,26 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 25.02.2026, einen Stand von 2 212,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 2 140,82 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 25.03.2025, mit 2 110,36 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 5,83 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Partners Group (+ 3,56 Prozent auf 833,00 CHF), UBS (+ 3,31 Prozent auf 30,27 CHF), Sandoz (+ 2,90 Prozent auf 61,74 CHF), Galderma (+ 2,86 Prozent auf 147,60 CHF) und Logitech (+ 2,73 Prozent auf 74,44 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Schindler (-0,15 Prozent auf 262,40 CHF), Swisscom (+ 0,07 Prozent auf 701,50 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,15 Prozent auf 172,55 CHF), Nestlé (+ 0,31 Prozent auf 76,72 CHF) und VAT (+ 0,43 Prozent auf 519,80 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 2 142 012 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 265,553 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,10 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Historische Kursdaten
Alle SLI-Werte im Überblick

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu VAT

mehr Nachrichten