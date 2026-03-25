Handel in Zürich: SLI liegt am Mittwochnachmittag im Plus

Am Nachmittag zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Am Mittwoch bewegt sich der SLI um 15:41 Uhr via SIX 1,65 Prozent fester bei 2 025,62 Punkten. In den Mittwochshandel ging der SLI 1,21 Prozent stärker bei 2 016,84 Punkten, nach 1 992,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 2 015,81 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 029,53 Punkten verzeichnete.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der SLI bereits um 5,26 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 25.02.2026, einen Stand von 2 212,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 2 140,82 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 25.03.2025, mit 2 110,36 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 5,83 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Partners Group (+ 3,56 Prozent auf 833,00 CHF), UBS (+ 3,31 Prozent auf 30,27 CHF), Sandoz (+ 2,90 Prozent auf 61,74 CHF), Galderma (+ 2,86 Prozent auf 147,60 CHF) und Logitech (+ 2,73 Prozent auf 74,44 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Schindler (-0,15 Prozent auf 262,40 CHF), Swisscom (+ 0,07 Prozent auf 701,50 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,15 Prozent auf 172,55 CHF), Nestlé (+ 0,31 Prozent auf 76,72 CHF) und VAT (+ 0,43 Prozent auf 519,80 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 2 142 012 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 265,553 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,10 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at