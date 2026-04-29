UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|SLI-Performance im Fokus
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29.04.2026 12:27:23
Handel in Zürich: SLI liegt im Minus
Um 12:10 Uhr verliert der SLI im SIX-Handel 0,14 Prozent auf 2 096,72 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,491 Prozent höher bei 2 109,95 Punkten, nach 2 099,64 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 111,04 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 092,28 Zählern.
So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Verluste von 0,392 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 1 999,31 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 29.01.2026, den Wert von 2 115,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.04.2025, lag der SLI noch bei 1 951,17 Punkten.
Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,52 Prozent. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten registriert.
Tops und Flops im SLI aktuell
Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell UBS (+ 4,99 Prozent auf 34,94 CHF), VAT (+ 4,60 Prozent auf 582,00 CHF), Straumann (+ 4,27 Prozent auf 87,36 CHF), Julius Bär (+ 4,16 Prozent auf 64,08 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,60 Prozent auf 76,88 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Richemont (-2,25 Prozent auf 145,75 CHF), Swiss Re (-2,11 Prozent auf 125,00 CHF), Sandoz (-1,98 Prozent auf 61,42 CHF), Partners Group (-1,85 Prozent auf 868,80 CHF) und Swiss Life (-1,77 Prozent auf 910,60 CHF).
Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4 481 385 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 276,812 Mrd. Euro den größten Anteil.
KGV und Dividende der SLI-Titel
Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,92 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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