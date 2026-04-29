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WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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SLI-Performance im Fokus 29.04.2026 12:27:23

Handel in Zürich: SLI liegt im Minus

Handel in Zürich: SLI liegt im Minus

Der SLI zeigt sich derzeit wenig bewegt.

Um 12:10 Uhr verliert der SLI im SIX-Handel 0,14 Prozent auf 2 096,72 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,491 Prozent höher bei 2 109,95 Punkten, nach 2 099,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 111,04 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 092,28 Zählern.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Verluste von 0,392 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 1 999,31 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 29.01.2026, den Wert von 2 115,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.04.2025, lag der SLI noch bei 1 951,17 Punkten.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,52 Prozent. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten registriert.

Tops und Flops im SLI aktuell

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell UBS (+ 4,99 Prozent auf 34,94 CHF), VAT (+ 4,60 Prozent auf 582,00 CHF), Straumann (+ 4,27 Prozent auf 87,36 CHF), Julius Bär (+ 4,16 Prozent auf 64,08 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,60 Prozent auf 76,88 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Richemont (-2,25 Prozent auf 145,75 CHF), Swiss Re (-2,11 Prozent auf 125,00 CHF), Sandoz (-1,98 Prozent auf 61,42 CHF), Partners Group (-1,85 Prozent auf 868,80 CHF) und Swiss Life (-1,77 Prozent auf 910,60 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4 481 385 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 276,812 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,92 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Amrize 46,85 -3,60% Amrize
Julius Bär 69,84 3,59% Julius Bär
Partners Group AG 924,60 0,46% Partners Group AG
Richemont 161,55 2,87% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 345,00 0,29% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 68,20 3,36% Sandoz
Straumann Holding AG 91,00 -3,19% Straumann Holding AG
Swiss Life AG (N) 997,40 1,71% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 137,90 2,49% Swiss Re AG
UBS 37,65 2,06% UBS
VAT 635,60 1,66% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 592,20 1,54% Zurich Insurance AG (Zürich)

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