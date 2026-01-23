Kühne + Nagel International Aktie
Handel in Zürich: SLI mittags in Rot
Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,70 Prozent tiefer bei 2 132,13 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,456 Prozent auf 2 137,29 Punkte an der Kurstafel, nach 2 147,07 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SLI betrug 2 139,87 Punkte, das Tagestief hingegen 2 128,65 Zähler.
SLI-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,900 Prozent nach unten. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 23.12.2025, bei 2 140,82 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 23.10.2025, einen Stand von 2 040,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.01.2025, wurde der SLI auf 2 033,28 Punkte taxiert.
Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,876 Prozent. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 185,70 Punkten. Bei 2 116,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Swisscom (+ 0,66 Prozent auf 606,00 CHF), Novartis (+ 0,45 Prozent auf 115,62 CHF), Temenos (+ 0,34 Prozent auf 74,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,03 Prozent auf 59,52 CHF) und Julius Bär (-0,06 Prozent auf 67,34 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Lindt (-2,53 Prozent auf 10 770,00 CHF), Kühne + Nagel International (-2,45 Prozent auf 179,15 CHF), Straumann (-2,10 Prozent auf 95,92 CHF), Alcon (-1,82 Prozent auf 63,50 CHF) und Holcim (-1,73 Prozent auf 78,52 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 622 741 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 295,883 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick
Die Adecco SA-Aktie weist mit 9,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
