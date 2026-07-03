Handel in Zürich: SLI mittags mit Abgaben

Der SLI wagt sich am Mittagnicht aus der Reserve.

Um 12:10 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,02 Prozent auf 2 298,96 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zuvor eröffnete der Index bei 2 301,23 Zählern und damit 0,077 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 299,45 Punkte).

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 294,15 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 306,22 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Auf Wochensicht stieg der SLI bereits um 1,27 Prozent. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 03.06.2026, bei 2 116,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der SLI 2 067,49 Punkte auf. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 03.07.2025, den Stand von 1 968,71 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,88 Prozent zu. Bei 2 307,45 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell VAT (+ 1,91 Prozent auf 702,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,81 Prozent auf 86,46 CHF), Holcim (+ 1,31 Prozent auf 75,86 CHF), Julius Bär (+ 1,11 Prozent auf 72,64 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,78 Prozent auf 207,10 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Galderma (-1,80 Prozent auf 177,05 CHF), Lindt (-1,23 Prozent auf 9 600,00 CHF), Swisscom (-0,90 Prozent auf 608,50 CHF), Swiss Re (-0,81 Prozent auf 129,05 CHF) und Roche (-0,79 Prozent auf 338,80 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 180 761 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 284,935 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,84 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at