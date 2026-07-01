Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|SLI-Kursverlauf
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01.07.2026 15:58:44
Handel in Zürich: SLI nachmittags mit Abgaben
Um 15:42 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,63 Prozent auf 2 259,77 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zuvor eröffnete der Index bei 2 266,69 Zählern und damit 0,328 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2 274,15 Punkte).
Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 254,73 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 272,91 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des SLI
Auf Wochensicht sank der SLI bereits um 0,459 Prozent. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 01.06.2026, bei 2 131,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.04.2026, wies der SLI einen Stand von 2 070,33 Punkten auf. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 01.07.2025, den Stand von 1 960,75 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,06 Prozent zu. Bei 2 288,59 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern erreicht.
Das sind die Tops und Flops im SLI
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Partners Group (+ 2,66 Prozent auf 679,80 CHF), Straumann (+ 2,16 Prozent auf 108,70 CHF), Lonza (+ 1,65 Prozent auf 554,80 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,30 Prozent auf 198,50 CHF) und VAT (+ 1,25 Prozent auf 715,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Galderma (-3,75 Prozent auf 177,00 CHF), Swisscom (-3,37 Prozent auf 602,50 CHF), Richemont (-2,04 Prozent auf 182,75 CHF), Novartis (-1,49 Prozent auf 124,70 CHF) und Alcon (-1,39 Prozent auf 53,84 CHF).
Die teuersten SLI-Konzerne
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 339 230 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 292,011 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SLI-Werte
Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,06 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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