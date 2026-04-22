Sonova Aktie
WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785
|SIX-Handel im Fokus
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22.04.2026 15:59:03
Handel in Zürich: SLI notiert nachmittags im Minus
Am Mittwoch tendiert der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0,64 Prozent leichter bei 2 106,57 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,063 Prozent fester bei 2 121,56 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 120,22 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 125,08 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 106,49 Punkten.
SLI-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn gab der SLI bereits um 1,53 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 963,81 Punkten. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, bei 2 147,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.04.2025, betrug der SLI-Kurs 1 874,08 Punkte.
Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,06 Prozent. Bei 2 223,32 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,32 Prozent auf 76,66 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,87 Prozent auf 191,75 CHF), UBS (+ 0,78) Prozent auf 33,75 CHF), VAT (+ 0,52 Prozent auf 585,00 CHF) und Logitech (+ 0,21 Prozent auf 77,44 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Sonova (-3,83 Prozent auf 178,30 CHF), Richemont (-2,28 Prozent auf 152,30 CHF), Zurich Insurance (-1,95 Prozent auf 552,40 CHF), Swiss Re (-1,87 Prozent auf 130,85 CHF) und Sika (-1,87 Prozent auf 149,25 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3 412 430 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 278,575 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus
2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Zurich Insurance-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Galderma
|174,00
|0,58%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|207,60
|-0,91%
|Logitech S.A.
|81,06
|-0,10%
|Richemont
|160,70
|-1,29%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|350,00
|0,29%
|Sika AG
|156,50
|-2,37%
|Sonova AG
|189,10
|-0,58%
|Swiss Re AG
|140,15
|-0,53%
|UBS
|35,16
|0,31%
|VAT
|629,40
|-1,19%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|594,80
|-1,03%
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