Sonova Aktie

Sonova für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SIX-Handel im Fokus 22.04.2026 15:59:03

Handel in Zürich: SLI notiert nachmittags im Minus

Handel in Zürich: SLI notiert nachmittags im Minus

Der SLI sinkt am Nachmittag.

Am Mittwoch tendiert der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0,64 Prozent leichter bei 2 106,57 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,063 Prozent fester bei 2 121,56 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 120,22 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 125,08 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 106,49 Punkten.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der SLI bereits um 1,53 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 963,81 Punkten. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, bei 2 147,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.04.2025, betrug der SLI-Kurs 1 874,08 Punkte.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,06 Prozent. Bei 2 223,32 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,32 Prozent auf 76,66 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,87 Prozent auf 191,75 CHF), UBS (+ 0,78) Prozent auf 33,75 CHF), VAT (+ 0,52 Prozent auf 585,00 CHF) und Logitech (+ 0,21 Prozent auf 77,44 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Sonova (-3,83 Prozent auf 178,30 CHF), Richemont (-2,28 Prozent auf 152,30 CHF), Zurich Insurance (-1,95 Prozent auf 552,40 CHF), Swiss Re (-1,87 Prozent auf 130,85 CHF) und Sika (-1,87 Prozent auf 149,25 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3 412 430 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 278,575 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Zurich Insurance-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sonova AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Sonova AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 83,56 -0,57% ABB (Asea Brown Boveri)
Galderma 174,00 0,58% Galderma
Kühne + Nagel International AG (KN) 207,60 -0,91% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 81,06 -0,10% Logitech S.A.
Richemont 160,70 -1,29% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 350,00 0,29% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 156,50 -2,37% Sika AG
Sonova AG 189,10 -0,58% Sonova AG
Swiss Re AG 140,15 -0,53% Swiss Re AG
UBS 35,16 0,31% UBS
VAT 629,40 -1,19% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 594,80 -1,03% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 100,08 -0,90%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreisanstieg: ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische und deutsche Aktienmarkt notieren im Freitagshandel leichter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen