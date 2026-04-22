Handel in Zürich: SLI notiert nachmittags im Minus

Am Mittwoch tendiert der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0,64 Prozent leichter bei 2 106,57 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,063 Prozent fester bei 2 121,56 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 120,22 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 125,08 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 106,49 Punkten.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der SLI bereits um 1,53 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 963,81 Punkten. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, bei 2 147,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.04.2025, betrug der SLI-Kurs 1 874,08 Punkte.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,06 Prozent. Bei 2 223,32 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,32 Prozent auf 76,66 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,87 Prozent auf 191,75 CHF), UBS (+ 0,78) Prozent auf 33,75 CHF), VAT (+ 0,52 Prozent auf 585,00 CHF) und Logitech (+ 0,21 Prozent auf 77,44 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Sonova (-3,83 Prozent auf 178,30 CHF), Richemont (-2,28 Prozent auf 152,30 CHF), Zurich Insurance (-1,95 Prozent auf 552,40 CHF), Swiss Re (-1,87 Prozent auf 130,85 CHF) und Sika (-1,87 Prozent auf 149,25 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3 412 430 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 278,575 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Zurich Insurance-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at