Handel in Zürich: SLI präsentiert sich am Mittag schwächer

In Zürich ist am Dienstag ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Dienstag notiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,09 Prozent schwächer bei 2 095,48 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,887 Prozent schwächer bei 2 078,73 Punkten, nach 2 097,34 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 096,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 076,29 Punkten.

SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, den Wert von 2 113,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 143,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 003,18 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 2,58 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Lindt (+ 1,94 Prozent auf 9 195,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,64 Prozent auf 176,15 CHF), Richemont (+ 1,49 Prozent auf 156,60 CHF), Holcim (+ 1,36 Prozent auf 76,24 CHF) und Swisscom (+ 1,12 Prozent auf 678,50 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Logitech (-3,06 Prozent auf 81,84 CHF), Swiss Re (-2,70 Prozent auf 120,75 CHF), VAT (-1,93 Prozent auf 590,20 CHF), Zurich Insurance (-0,95 Prozent auf 541,20 CHF) und Swiss Life (-0,77 Prozent auf 846,60 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 842 479 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 273,624 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Mit 5,88 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at