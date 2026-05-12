Holcim Aktie

Holcim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 12.05.2026 12:27:10

Handel in Zürich: SLI präsentiert sich am Mittag schwächer

Handel in Zürich: SLI präsentiert sich am Mittag schwächer

In Zürich ist am Dienstag ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Dienstag notiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,09 Prozent schwächer bei 2 095,48 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,887 Prozent schwächer bei 2 078,73 Punkten, nach 2 097,34 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 096,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 076,29 Punkten.

SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, den Wert von 2 113,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 143,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 003,18 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 2,58 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Lindt (+ 1,94 Prozent auf 9 195,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,64 Prozent auf 176,15 CHF), Richemont (+ 1,49 Prozent auf 156,60 CHF), Holcim (+ 1,36 Prozent auf 76,24 CHF) und Swisscom (+ 1,12 Prozent auf 678,50 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Logitech (-3,06 Prozent auf 81,84 CHF), Swiss Re (-2,70 Prozent auf 120,75 CHF), VAT (-1,93 Prozent auf 590,20 CHF), Zurich Insurance (-0,95 Prozent auf 541,20 CHF) und Swiss Life (-0,77 Prozent auf 846,60 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 842 479 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 273,624 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Mit 5,88 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Historische Kursdaten
Alle SLI-Werte im Überblick

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Holcim AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Holcim AG

mehr Analysen
11.05.26 Holcim Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.04.26 Holcim Buy Deutsche Bank AG
10.04.26 Holcim Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.01.26 Holcim Outperform Bernstein Research
07.11.25 Holcim Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amrize 44,00 -0,54% Amrize
Holcim AG 82,64 0,85% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 191,65 1,54% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 9 985,00 1,32% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 89,10 -1,55% Logitech S.A.
Richemont 169,20 0,65% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 348,00 0,04% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Life AG (N) 923,80 -0,82% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 130,60 -3,44% Swiss Re AG
Swisscom AG 736,50 0,55% Swisscom AG
UBS 37,78 -0,61% UBS
VAT 642,00 -2,16% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 590,20 -0,91% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 093,83 -0,17%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigen sich am zweiten Handelstag der Woche schwächer. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen