Handel in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Der SLI schloss nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 2 274,15 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,203 Prozent auf 2 279,97 Punkte an der Kurstafel, nach 2 275,35 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 268,33 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 288,01 Einheiten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bei 2 160,78 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, lag der SLI noch bei 2 013,72 Punkten. Der SLI verzeichnete am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, den Wert von 1 958,25 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 5,73 Prozent. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 288,59 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 3,16 Prozent auf 706,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,50 Prozent auf 87,58 CHF), Sika (+ 2,05 Prozent auf 166,75 CHF), Partners Group (+ 1,88 Prozent auf 662,20 CHF) und Lonza (+ 1,15 Prozent auf 545,80 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Logitech (-4,83 Prozent auf 75,74 CHF), Roche (-1,77 Prozent auf 332,80 CHF), Richemont (-1,76 Prozent auf 186,55 CHF), Nestlé (-1,45 Prozent auf 83,08 CHF) und Swisscom (-1,42 Prozent auf 623,50 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 5 276 571 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 289,817 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Unter den SLI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,21 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at