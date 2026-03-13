Roche Aktie

Marktbericht 13.03.2026 09:29:44

Handel in Zürich: SLI präsentiert sich zum Start leichter

Der SLI verliert am fünften Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 09:12 Uhr fällt der SLI im SIX-Handel um 0,83 Prozent auf 2 021,29 Punkte zurück. Zuvor ging der SLI 0,491 Prozent leichter bei 2 028,11 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 038,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 021,13 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 030,40 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Auf Wochensicht verlor der SLI bereits um 1,41 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2026, wurde der SLI auf 2 157,03 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 2 087,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.03.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 074,55 Punkten.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,03 Prozent nach. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 223,32 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Lindt (+ 0,36 Prozent auf 11 200,00 CHF), Helvetia Baloise (-0,05 Prozent auf 190,60 CHF), Swisscom (-0,07 Prozent auf 710,00 CHF), Zurich Insurance (-0,11 Prozent auf 533,80 CHF) und Sonova (-0,13 Prozent auf 193,50 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Amrize (-3,23 Prozent auf 43,20 CHF), Julius Bär (-2,01 Prozent auf 59,50 CHF), Sika (-1,64 Prozent auf 134,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,54 Prozent auf 66,68 CHF) und Richemont (-1,45 Prozent auf 139,50 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 255 682 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 280,267 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Unter den SLI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 6,14 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

