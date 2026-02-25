Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
|Marktbericht
|
25.02.2026 17:59:01
Handel in Zürich: SLI schließt im Plus
Schlussendlich verbuchte der SLI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,44 Prozent auf 2 212,36 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,283 Prozent höher bei 2 208,79 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 202,56 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SLI betrug 2 217,59 Punkte, das Tagestief hingegen 2 205,61 Zähler.
SLI seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,803 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 131,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.11.2025, lag der SLI noch bei 2 062,45 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 25.02.2025, einen Stand von 2 110,96 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,85 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 217,59 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 099,01 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Sandoz (+ 10,33 Prozent auf 72,42 CHF), Alcon (+ 4,36 Prozent auf 67,06 CHF), VAT (+ 3,55 Prozent auf 549,00 CHF), Straumann (+ 2,09 Prozent auf 92,76 CHF) und Sika (+ 1,45 Prozent auf 160,50 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Richemont (-2,38 Prozent auf 159,70 CHF), Givaudan (-2,25 Prozent auf 3 045,00 CHF), Lindt (-1,55 Prozent auf 12 680,00 CHF), Geberit (-1,50 Prozent auf 644,40 CHF) und Logitech (-1,42 Prozent auf 69,50 CHF) unter Druck.
SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 3 951 015 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 323,168 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,63 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,73 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
