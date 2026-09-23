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SLI im Blick 23.09.2026 17:58:53

Handel in Zürich: SLI schließt in der Verlustzone

Handel in Zürich: SLI schließt in der Verlustzone

Der SLI zeigte sich zum Handelsschluss leichter.

Am Mittwoch ging es im SLI via SIX letztendlich um 0,29 Prozent auf 2 247,21 Punkte abwärts. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,311 Prozent auf 2 260,71 Punkte an der Kurstafel, nach 2 253,70 Punkten am Vortag.

Bei 2 244,73 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 263,35 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 0,686 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Stand von 2 310,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 231,24 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 23.09.2025, einen Wert von 1 990,67 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,47 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Zählern.

Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Logitech (+ 2,37 Prozent auf 88,00 CHF), Sonova (+ 1,00 Prozent auf 242,00 CHF), Novartis (+ 0,98 Prozent auf 117,60 CHF), Sandoz (+ 0,90 Prozent auf 71,40 CHF) und Swiss Re (+ 0,90 Prozent auf 139,80 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Sika (-2,06 Prozent auf 185,00 CHF), Galderma (-1,77 Prozent auf 160,90 CHF), Helvetia Baloise (-1,73 Prozent auf 215,80 CHF), UBS (-1,71 Prozent auf 39,64 CHF) und Givaudan (-1,30 Prozent auf 3 419,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 6 841 303 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 309,129 Mrd. Euro den größten Anteil.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,34 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Novartis AG 125,34 1,56% Novartis AG
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SLI 2 247,21 -0,29%

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