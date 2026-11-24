Letztendlich tendierte der SLI im SIX-Handel 0,34 Prozent leichter bei 2 361,40 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,159 Prozent auf 2 373,13 Punkte an der Kurstafel, nach 2 369,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 359,51 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 375,59 Punkten.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, einen Wert von 2 325,30 Punkten auf. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 24.08.2026, den Stand von 2 314,36 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 24.11.2025, mit 2 040,27 Punkten bewertet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 9,78 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 443,50 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Straumann (+ 1,80 Prozent auf 110,05 CHF), Nestlé (+ 1,65 Prozent auf 86,28 CHF), Swisscom (+ 1,64 Prozent auf 714,00 CHF), Roche (+ 1,40 Prozent auf 404,80 CHF) und Swiss Re (+ 1,19 Prozent auf 152,60 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil VAT (-5,89 Prozent auf 489,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,22 Prozent auf 65,44 CHF), Kühne + Nagel International (-3,63 Prozent auf 217,60 CHF), Julius Bär (-2,49 Prozent auf 62,62 CHF) und Galderma (-2,34 Prozent auf 183,30 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 594 683 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 343,676 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,57 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,41 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at