Amrize Aktie

Amrize für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung im Fokus 22.07.2026 17:58:30

Handel in Zürich: SLI schließt mit Verlusten

Handel in Zürich: SLI schließt mit Verlusten

Der SLI gab am Mittwochabend nach.

Am Mittwoch fiel der SLI via SIX zum Handelsschluss um 0,24 Prozent auf 2 280,37 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,290 Prozent auf 2 279,15 Punkte an der Kurstafel, nach 2 285,77 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2 299,32 Punkte, das Tagestief hingegen 2 275,17 Zähler.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,134 Prozent. Der SLI stand vor einem Monat, am 22.06.2026, bei 2 227,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.04.2026, wies der SLI einen Wert von 2 104,24 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, wies der SLI einen Wert von 1 973,26 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 6,02 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 321,54 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Sonova (+ 5,49 Prozent auf 211,40 CHF), Nestlé (+ 2,24 Prozent auf 86,17 CHF), SGS SA (+ 2,13 Prozent auf 95,98 CHF), Amrize (+ 1,51 Prozent auf 40,32 CHF) und Logitech (+ 1,04 Prozent auf 85,34 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil VAT (-8,17 Prozent auf 643,20 CHF), Lonza (-4,89 Prozent auf 536,40 CHF), Sandoz (-3,88 Prozent auf 63,96 CHF), Schindler (-2,43 Prozent auf 248,80 CHF) und Straumann (-1,92 Prozent auf 97,28 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4 172 511 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 284,627 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,11 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amrize

mehr Nachrichten

Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein

mehr Analysen
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amrize 42,51 -2,21% Amrize
Galderma 182,00 -2,67% Galderma
Logitech S.A. 91,08 -0,70% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 584,40 1,11% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 85,32 -7,27% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 723,20 0,19% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 377,48 5,26% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 69,38 0,78% Sandoz
Schindler AG (PS) 269,00 0,75% Schindler AG (PS)
SGS SA 103,05 -0,10% SGS SA
Sonova AG 224,80 -1,06% Sonova AG
Straumann Holding AG 103,90 -1,09% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 141,70 0,14% Swiss Re AG
VAT 697,80 0,69% VAT

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 259,86 -0,90%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut und EZB-Entscheid: US-Börsen unter Druck -- ATX und DAX schließen tief im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notierten am Donnerstag deutlich schwächer. Auch die US-Indizes geben klar nach. An den Märkten in Asien ging dagegen nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen