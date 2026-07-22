Handel in Zürich: SLI schließt mit Verlusten

Am Mittwoch fiel der SLI via SIX zum Handelsschluss um 0,24 Prozent auf 2 280,37 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,290 Prozent auf 2 279,15 Punkte an der Kurstafel, nach 2 285,77 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2 299,32 Punkte, das Tagestief hingegen 2 275,17 Zähler.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,134 Prozent. Der SLI stand vor einem Monat, am 22.06.2026, bei 2 227,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.04.2026, wies der SLI einen Wert von 2 104,24 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, wies der SLI einen Wert von 1 973,26 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 6,02 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 321,54 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Sonova (+ 5,49 Prozent auf 211,40 CHF), Nestlé (+ 2,24 Prozent auf 86,17 CHF), SGS SA (+ 2,13 Prozent auf 95,98 CHF), Amrize (+ 1,51 Prozent auf 40,32 CHF) und Logitech (+ 1,04 Prozent auf 85,34 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil VAT (-8,17 Prozent auf 643,20 CHF), Lonza (-4,89 Prozent auf 536,40 CHF), Sandoz (-3,88 Prozent auf 63,96 CHF), Schindler (-2,43 Prozent auf 248,80 CHF) und Straumann (-1,92 Prozent auf 97,28 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4 172 511 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 284,627 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,11 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at