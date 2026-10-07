Handel in Zürich: SLI schließt mit Verlusten

Der SLI zeigte sich zum Handelsende in Rot.

Am Mittwoch notierte der SLI via SIX letztendlich 0,24 Prozent tiefer bei 2 220,92 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,308 Prozent auf 2 219,43 Punkte an der Kurstafel, nach 2 226,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 2 213,96 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 230,83 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der SLI bereits um 0,214 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, notierte der SLI bei 2 282,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 300,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wurde der SLI mit 2 033,32 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3,25 Prozent. 2 352,31 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Roche (+ 2,92 Prozent auf 360,00 CHF), Swisscom (+ 2,87 Prozent auf 645,00 CHF), Novartis (+ 2,42 Prozent auf 120,02 CHF), Sandoz (+ 1,40 Prozent auf 70,74 CHF) und Lindt (+ 1,26 Prozent auf 7 605,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Julius Bär (-3,92 Prozent auf 70,08 CHF), Holcim (-3,28 Prozent auf 63,68 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,27 Prozent auf 79,88 CHF), UBS (-3,06 Prozent auf 39,33 CHF) und Partners Group (-2,95 Prozent auf 591,40 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 4 321 495 Aktien gehandelt. Mit 297,079 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,37 zu Buche schlagen. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,49 Prozent.

Redaktion finanzen.at